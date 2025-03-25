Ole Gunnar Solskjaer’den Beşiktaş Değerlendirmesi

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ: DİĞER MAÇLARI KUPA FİNALI GİBİ OYNAMAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün Youtube hesabında yaptığı açıklamalarda, “Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız lazım ve bu da ligde derbi haricindeki maçlarda daha iyi olmaktan geçer” ifadelerini kullandı. Norveçli teknik adam, Beşiktaş’taki deneyimlerini, Türk futboluna dair düşüncelerini ve sezonun kalan kısmıyla ilgili hedeflerini paylaştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA VURGU

Solskjaer, Beşiktaşlı taraftarların kulübe duyduğu tutkuyu şöyle değerlendirdi: “Türk oyuncular, Brezilyalılar, Arjantinliler, Norveçliler; hepsinde büyük bir tutku var. Oyuncularımızın sahip olması gereken değerleri ve karakteristik özellikleri önemsiyoruz. Türk insanı, özellikle de Beşiktaş taraftarları, kulüple inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu. Bu çok önemli çünkü oyuncular, taraftarlar ve kulüp bir bütün olmalı.”

LİGİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK GEREKİYOR

Teknik direktör, bu sezon Türk takımlarının Avrupa’daki performansları hakkında da düşüncelerini aktardı: “Açıkçası bu konuda etkilendim. Yüksek tempo, hız çok önemli. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, burada daha olgun oyuncular var. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini göstermektedir.”

MAÇLARIN KUPA FİNALİ GİBİ OYNANMASI GEREKİYOR

Solskjaer, sezon sonuna kadar sürdürecekleri mücadele hakkında, “Gerçekçi olmamız lazım. Daha iyi, rekabetçi ve performans gösteren bir takım olmak istiyoruz. Üstümüzdeki takımlara yavaş yavaş yaklaşmamız gerekiyor. Derbiler kendi havasında geçer ama diğer tüm maçları kupa finali gibi oynamamız lazım” dedi.

ALTYAPIYA YATIRIMIN ÖNEMİ

52 yaşındaki teknik adam, akademiye yapılacak yatırımın gerekliliğini de vurguladı: “Daha iyi hocalar olursak, futbolcu izleme işini daha iyi yapabiliriz. Oyuncularımız çalıştıkları her gün daha iyi hale gelmeli. U19 takımından A takıma geçişte büyük bir boşluk var ve bu aradaki boşluğu doldurmalıyız.”

PSİKOLOJİK HAZIRLIK VE MENTALİTE

Solskjaer, oyuncuların mentalitelerinin önemli olduğunu belirtti: “Benim hiçbir oyuncum kenarda oturup surat asamaz. Eğer bir canavar gibi antrenman yaparsan, sahada da bir canavar gibi oynarsın.” Kendi kariyerinden örnek vererek, “Oynamıyorsan, bu bir sonraki gün daha diri ve daha iyi idman yapman gerektiği anlamına gelir” dedi.

AKILLI TRANSFER STRATEJİSİ

Ole Gunnar Solskjaer, mükemmel olmayan finansal durumu göz önünde bulundurarak transferlerde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti: “Boşa harcayacak paramız yok. Bu yüzden akıllı hareket etmeliyiz. Bütün bunları dikkatlice değerlendirerek bir denge kurmalıyız.”