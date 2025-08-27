Ole Gunnar Solskjaer: Kanat Oyuncusu Sıkıntımız Var

OLE GUNNAR SOLSKJAER’İN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesi düşüncelerini paylaştı. Norveçli teknik adam, son dönemde siyah-beyazlıların gerçekleştirdiği transferlere dikkat çekti. Takıma katılan oyuncuların yaşlarına ve yeteneklerine vurgu yapan Solskjaer, kanat pozisyonundaki sıkıntıyı da dile getirdi.

KANAT OYUNCUSU SORUNU

Solskjaer, kanat bölgelerinde sorun yaşadıklarını ifade etti. “İstenen takımı görmek istediğim için sabırsızlanıyorum” diyen Norveçli hoca, oyuncuların kararları ile sistemin çoğu zaman değişebileceğini belirtti. “Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa’yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KALİTELİ OYUNCULAR İÇİN SABIR GEREKİYOR

Solskjaer, transfer sürecinde başkan ve scout departmanının yeni oyuncular bulma konusundaki tutkusunu da belirtti. “Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Oyun kalitesini artıracak oyuncular getireceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, oyuncularının tecrübeli olduğunu ve nihayetinde takımın istenen seviyeye ulaşabilmesi için zaman ve sabır gerektiğini vurguladı.

FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ BİR TAKIM HEDEFİ

Takımın yaş ortalamasından memnun olduğunu belirten Solskjaer, fiziksel olarak daha iyi bir takım inşa etme hedeflerinden söz etti. El Bilal ve Orkun’un yaşlarına dair bilgiler paylaşan hoca, “Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Şu ana kadar oynanan maçlarda hep biz daha çok koştuk. Bu savaşma ruhunu, fiziksel kapasiteyle gösterince sezon için çok büyük şansımız var. Ancak, şu an daha önemli olan şey yarınki maç” dedi.