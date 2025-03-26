Oleksandr Zubkov’un Trabzonspor Kararlılığı

OLEKSANDR ZUBKOV’UN TRANSFER SÜRECİ

Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, kulüp dergisine verdiği röportajda, kariyerinde her zaman zirve için mücadele ettiğini ve bu geleneği bordo-mavili kulüpte de sürdürmek istediğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, Türkiye’deki yeni yaşamına, Trabzonspor’a transfer sürecine ve adaptasyonuna dair düşüncelerini paylaştı. Futbolla tanışmasının mahallede top oynamaya başladığını belirten Zubkov, “Mahallede top oynarken bir antrenör beni fark etti ve takıma katılmamı teklif etti. 5-6 yaşlarındaydım. O dönem cimnastik de yapıyordum ancak babam bir seçim yapmam gerektiğini söyledi ve ben futbolu seçtim. Futbolun ciddiyetini 12 yaşında Shakhtar Donetsk’e katıldığımda anladım” dedi.

TRANSFERE DAİR DETAYLAR

Trabzonspor’a transfer sürecinden de bahseden Zubkov, “Uzun bir süreç oldu. Menajerim Trabzonspor’un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov’a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor’un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AİLESİYLE İLGİLİ ENDİŞELERİ

Zubkov, Ukrayna’daki savaşın futbol hayatına etkileri hakkında, “Ailem, eşim, anne, babam şu an Kiev’de. Bu yüzden her gün onlar için endişeleniyorum çünkü her gün Kiev’e veya başka bir şehre füze atılıyor. Bazen telefonumda bir alarm uygulaması var. Gergin oluyorsunuz, sürekli olarak, ‘durum nasıl, iyiler mi yoksa değiller mi, otoparka/sığınağa mı iniyorlar?’ gibi sorular soruyorsunuz. Şahsen bu zor bir durum, ancak bu, bizim halkımızı daha da güçlü kılıyor” ifadelerini kullandı.

TRABZON’DA GEÇİRİLEN İLK GÜNLER

Trabzon’daki ilk izlenimlerini de paylaşan Zubkov, “Taraftarlar harika. Daha imza atmadan sevgilerini hissettirdiler. Sosyal medyada birçok mesaj aldım, böyle bir deneyimi daha önce yaşamamıştım. Şehir de çok güzel, doğası harika. İnsanlar çok içten ve misafirperver. Kebap ve baklava harika, biraz kilo almama sebep oldu ama dikkatli olmalıyım” dedi.

SKOR ÜRETMEME DURUMU

Skor üretemediği zamanlarda destek aldığını belirten Zubkov, “Bu durumla başa çıkmak için birkaç kez uzmanla çalıştım. İşler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir. O kötü günlerin beni etkilediği doğru ama profesyonel destek almak faydalı oldu” diye konuştu.

Unutamadığı golleri arasında Real Madrid’e ve Kuzey İrlanda’ya attığı gollerin çok özel olduğunu kaydeden Zubkov, “İki gol var ve asla unutmuyorum. Biri Real Madrid’e attığım gol. Evimizde oynadığımız bir maçtı, hayal edebiliyor musunuz? Bir iç saha maçı oynuyoruz ve Real Madrid’e karşı. Sanırım ikinci yarının başlarında bir gol attım. Maç boyunca 1-0 öndeydik. Sonra, onlar 95 ya da 96. dakikada gol attılar, berabere kaldık. Küçük bir kahraman olmaya çok yakındım. Diğeri ise milli takımda, Kuzey İrlanda’ya karşı oynadığımız maçtı. Onlara iki gol attım. Biri harika bir goldü, voleyle. Birçok gol pozisyonumuz da oldu ama maçı kaybetmiştik. İyi oynadığımız bu iki maçtaki goller beni sevindirdi ama kazanamadık ve üzüldüm” şeklinde duygularını dile getirdi.

Kendi en iyi 11’ini paylaşan oyuncu, şu isimleri sıraladı: “Ter Stegen, Marcelo, Rudiger, Ramos, Dani Alves, Xavi, İniesta, Ronaldinho, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo.”