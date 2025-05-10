Olgun Gacar, Fatma Kara’yı öldürdü

ÖDÜLÜ SANDIKLARA GÖRE DAĞITMAK

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 27 yaşındaki Fatma Kara’yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar (34), kadına yönelik daha önce işlediği tehdit ve hakaret suçları nedeniyle mahkeme önüne çıktı. Gacar, suçlamaları kabul etmedi, ancak tanık olan G.İ. ise Fatma’nın kendisini arayarak Gacar tarafından tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını anlattığını dile getirdi. Duruşma ertelendi.

KAZA OLAYI VE SONRASI

Türkmen Mahallesi 2’nci Bayındır Sokak’ta, 11 Mart’ta meydana gelen olayda, eski sevgili Fatma Kara ve Olgun Gacar, neden ile buluşup konuşmak üzere bir araya geldi. Ancak kısa süre içinde aralarındaki gerilim arttı ve Gacar, Fatma’nın başını defalarca yere vurdu. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Kara’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, Olgun Gacar’ı gözaltına aldı ve ardından tutuklandı. Fatma’nın cenazesi ise memleketi Aydın’ın Köşk ilçesinde gömüldü.

CİNAYET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Cinayet soruşturması devam ederken, Gacar’a daha önce Fatma Kara’ya karşı işlediği tehdit ve hakaret suçlarıyla ilgili dava açıldı. İddianamede, Gacar’ın 27 Kasım’da telefonla arayıp, Fatma’yı öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Gacar hakkında toplamda 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayet nedeniyle tutuklu olan sanık, Ödemiş 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS ile hakim karşısına çıktı. Fatma’nın ailesi ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Gacar, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Fatma eski kız arkadaşım, 5-6 yıl öncesinde ayrıldık. Tehdit ve hakaret etmedim” dedi.

ŞİKAYETLERİN GEÇMİŞİ

Duruşmada söz alan Fatma’nın babası Yılmaz Kara, şikayetçi olduğunu belirtti. Ailenin avukatı Aslı Ağar, “Sanığın beyanları, suçundan kurtulmaya yönelik yalanlardır. Fatma daha önce iki kez uzaklaştırma kararı almıştır. Gacar, daha önce Fatma’nın kolunu kırmıştır. Şikayetçiyiz” dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen G.İ., “Fatma bana Olgun’un kendisini tehdit ve hakaret ettiğinden bahsederdi. Olay günü de Gacar’ın Fatma’yı arayarak tehdit ve hakaret ettiğini öğrendim” diye konuştu. Duruşmanın ardından hakimin, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı ertelediği açıklandı.