Olgun Gacar, Fatma Kara’yı tehdit etti

OLGU GACAR’IN YARGILANMASI BAŞLADI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara’yı öldürdüğü iddia edilen Olgun Gacar, Kara’yı cinayetten önce tehdit edip hakaretlerde bulunduğu suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Dava, Ödemiş Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde toplandı. Gacar, duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, aile üyeleri ve avukatlar da katıldı.

SANIĞIN AÇIKLAMALARI ve TANIK BEYANI

Duruşma sırasında, sanık Gacar, Fatma Kara ile yaklaşık 7 yıl önce ayrıldıklarını, sonrasında zaman zaman iletişim kurduklarını ifade etti. Kara’nın eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia eden Gacar, “Bazı dedikodular yapmasından dolayı Kara ile tartıştık ama kendisini tehdit etmedim” şeklinde konuştu. Gacar, tartıştıkları gün Kara’nın kendisini aradığını, onun kendisini aramadığını savundu. Kendisine yöneltilen tehdit suçlamalarını kabul etmediğini vurguladı. Öte yandan, tanık G.İ., Fatma Kara’nın kendisine Gacar ile yaşadığı tartışmaları anlattığını, tehdit içerikli görüşmelerin kendisine gönderildiğini iddia etti.

ŞİKAYET VE DAVA SÜRECİ

Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara ise, şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran’a erteledi. Duruşma sonrası Yılmaz Kara ve kadın platformu üyeleri, basın açıklaması yaparak olaya duydukları tepkiyi dile getirdi. Mart ayında, eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen Fatma Kara, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Olgun Gacar tutuklanmıştı. Kara, ölümünden önce Gacar hakkında “tehdit” ve “hakaret” iddialarıyla dava açmıştı. Sanığın Kara’yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.