“Olgun Şimşek Oyunculuğunu Çaresizlikle Açıkladı”

OLGUN ŞİMŞEK’TEN KARIYER AÇIKLAMASI

53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, “Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum” ifadesini kullandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Kara Ağaç Destanı” dizisinde yer alan oyuncu, TRT World Citizen tarafından düzenlenen “Humanitarian Film Festival” kapsamındaki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi. Atölye öncesi AA muhabirine bilgi veren Şimşek, yer aldığı projelerde türkü seslendirmenin kendisi için keyifli olduğunu belirtti ve ekledi: “Ben solist değilim. Bir dizi veya arkadaşımın YouTube programı vesile oluyor. Şarkı türkü söylüyoruz ama asıl işim oyunculuk. Yeni dizimiz ‘Kara Ağaç Destanı’ da iyi gidiyor.”

OYUNCULUK İLETİŞİM TEMELİNE DAYANIYOR

Atölye sırasında oyunculuk mesleğinin iletişimle ilgili olduğuna vurgu yapan Olgun Şimşek, bir oyuncunun kendini doğru ifade edebilmesi gerektiğinden bahsetti. 1988 yılında konservatuvara girişiyle ilgili bilgi veren Şimşek, o dönemde sadece 2-3 tane konservatuvar bulunduğunu, 50 kişinin oyuncu adayı olarak girdiğini dile getirdi. Konservatuvara girerken “bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım” gibi bir hedefinin olmadığını söyleyen Şimşek, “Tiyatro diye bir şey de var. Bu da ‘hünerli bir çocuk’ dediler. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi ‘buymuş’ deyip buldum” dedi.

GEÇMİŞİN ‘BUNDAN OLMAZ’ CÜMLESİ

Hayatında sıkça duyduğu “bundan olmaz” cümlesine dair de açıklamalarda bulunan Olgun Şimşek, “Bir gün bir oyun yapmak istersem oyuna öyle başlamak istiyorum. Benim hayatım ‘bundan olmaz’la başladı. ‘Bundan olmaz’la konservatuvardaydım. ‘Bundan olmaz’la profesyonel oldum. Hep bir kendini ispat, kendini bir ifade biçimi hasıl oldu” ifadelerini kullandı.