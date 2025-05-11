OLİMPİYAT MADALYALI SPORCULARLA SAĞLIKLI YAŞAM HAFTA SONU BİTİYOR

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen “Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu” organizasyonu, bugün sona erdi. Delice Yarımadası’ndaki bir otelde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, eski atletlerden oluşan profesyonel yönlendiricilerle birlikte koşu, yüzme, kürek çekme, boks, yoga ve dans gibi çeşitli aktivitelere katılma imkanı buldu.

ÜNLÜ SPORCULAR ETKİNLİĞE KATILDI

Etkinliğe katılan sporcular arasında, iki olimpik altın madalya sahibi İngiliz eski yüzücü Rebecca Adlington, olimpik dekatlonda iki kez altın madalya kazanan atlet Daley Thompson ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan İngiliz dalgıç Leon Taylor gibi tanınmış isimler yer aldı. Ünlü İngiliz şef Chris Baber, sağlıklı öğünler hazırlayarak katılımcılara destek verdi.

KAPANIŞ SEREMONİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Leon Taylor’un sunuculuğunu üstlendiği kapanış seremonisiyle sona eren ve bu yıl ikincisi düzenlenen programın, önümüzdeki yıl tekrar yapılması hedefleniyor.