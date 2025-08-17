Haberler

Olimpiyatlarda 4 Bronz Madalya Kazandık

BAKAN KACIR’DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden gençlerin başarıları hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, “47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar” dedi.

ÖĞRENCİLERİ VE DESTEKLEYENLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Tayland’da düzenlenen olimpiyatla ilgili düşüncelerini dile getirerek, “TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Haberler

Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.