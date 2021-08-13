Olimpiyatlarda büyük şok! Tüm takımda virüs saptandı

Tokyo Olimpiyatları'nda corona virüs şoku yaşanıyor.

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Çin’in Wuhan kentinde bulunan hayvan pazarından yayılan corona virüs spor camiasını sarsmaya devam ediyor.

Paralimpik 2020 için Japonya’ya gelen Tunus Ulusal Paralimpik Takımı üyesinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Uluslararası turnuva kapsamında Tokyo’nun Narita Havalimanı’na inen Tunus Paralimpik Takımı’nda virüs saptandı.

Havalimanında PCR testi uygulanan 32 kişilik Tunus Paralimpik Takımı’nın bir yetkilisinde COVID-19 tespit edildi.

Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, takım yetkilisi karantina periyoduna alındı.

Testi negatif çıkan takımın diğer üyeleri, hazırlık kampına katılmak üzere başkent Tokyo’nun Edogawa bölgesine gönderilecek.

Yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı Paralimpik 2020 Oyunları 24 Ağustos-5 Eylül’de düzenlenecek.​​​​​​​