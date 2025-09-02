Olivia Attwood, Ibiza Tatiliyle Gündemde

İNGİLİZ TELEVİZYON YILDIZI OLIVIA ATTWOOD’UN TATİLİ GÜNDEMİ SARRIYOR

İngiliz televizyon dünyasının tanınan ismi Olivia Attwood, yakın arkadaşı ve podcast partneri Pete Wicks ile gerçekleştirdiği beş günlük eğlenceli tatil nedeniyle gündeme oturdu. Ortaya çıkan samimi fotoğraflar ve Olivia’nın evlilik yüzüğünü çıkarması, futbolcu eşi Bradley Dack’te büyük bir öfke yarattı. Geçtiğimiz hafta, Pete’in Olivia’nın beline sarıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla, gerginlik iyice arttı. Bradley’nin futbolcu arkadaşları bu görüntüleri kendi WhatsApp gruplarında paylaştıklarında, ortam daha da gerildi. Bu süreçte Olivia’nın yüzüğünü parmağından çıkarması, dedikoduları alevlendirdi.

EVLİLİKTEKİ SORUNLAR VE PARTİYE AŞK

Olivia, Ibiza tatilinden üç hafta önce yayınlanan bir programda evliliğinde sorunlar olabileceğine dair ipuçları vermişti. “Kötü bir sevgili oldum, belki şimdi de kötü bir eş olurum!” şeklindeki sözleriyle takipçilerini şaşırttı. Daily Mail’e konuşan bir kaynak, çiftin partiler konusunda gizli bir anlaşması olmasına rağmen, son fotoğrafların Bradley’yi zor durumda bıraktığını ifade etti. Kaynak, “Olivia asla değişmez, o bir parti kızı. Bu yıl çok çalıştığı için biraz stres atması gerekiyordu. Ama bu fotoğraflar gerçekten Bradley’i çileden çıkardı” dedi. Ayrıca, Olivia ve Pete arasında romantik bir ilişki olmadığı, yalnızca iyi arkadaş oldukları ve çiftin evliliğinin mutlu olduğu bilgisi verildi.

YÜZÜK KRİZİ VE OLIVIA’NIN YANITI

Olivia, Instagram’da paylaştığı tatil karelerine “Kontrolden çıkmış” notuyla gönderme yaptı. Bir takipçisinin “Evliliğin için endişeliyim” yorumuna ise “Endişelenme. Sen kendi evliliğinle ilgilen” şeklinde sert bir yanıt verdi. Pazartesi günü, fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Bradley Dack, futbol takımının eşofmanıyla hayranlarla fotoğraf çektirirken görüntülendi ve evlilik yüzüğünü mutlulukla takıyordu. Aynı gün Londra’da kameralara yansıyan Olivia ise yüzüğünü takmamıştı. Kaynaklar, Olivia’nın yüzüklerini temizletmek için çıkardığını savundu. Olivia, partilere olan tutkusunun ilişkileri nasıl etkilediğini daha önce de ifade etmişti: “İlişkimiz başladığında o sürekli dışarı çıkıyordu, şimdi ise ben sürekli çalışıyorum ve yorgun oluyorum. Ama yine de bikiniyle bir partiye gitmekten çekinmem. Bazı erkekler kadınları sahiplenmek ister ama ben olduğum gibiyim” diyerek görüşünü ortaya koydu. Pete Wicks ise, Olivia ile olan dostluklarının sağlam olduğunu, ekran önünde yaşanan tartışmaların bu ilişkiyi garip gösterebileceğini ancak birbirlerine güvendiklerini söyledi. İkili, 2017 yılında tanışmış ve bu yılın başına kadar birlikte radyo programı sunmaya devam ediyor.