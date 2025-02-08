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Ölmüş Hastanın Taburcu Edilmesi İddiası Açıklığa Kavuştu

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN DENETİM AÇIKLAMASI

Bakanlığın “Sağlıklı Çözüm” sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, Aydın’da bir özel hastanede ölmüş olan bir vatandaşın taburcu edilmesiyle ilgili çıkan haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği olağan dışı denetim süreci hakkında bilgi verildiği ifade edildi.

HASTANEDEN TABURCU EDİLEN HASTA İLE İLGİLİ DETAYLAR

Söz konusu hastanede, 30 Ocak’tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat’ta oksijen desteği gereksiniminin ortadan kalktığı belirtildi. Bu sebeple hastanın, 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu olduğuna dair kayıtlar ve belgeler kaydedildi. Açıklamada, bu detaylar hakkında daha fazla bilgi sunuldu.

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