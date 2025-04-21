Olten Sanat Vakfı Çocuk Şarkıları yarışması

YARIŞMANIN FINALİ İZMİR’DE GERÇEKLEŞİYOR

Olten Sanat Vakfı, Türkiye’deki çocuk şarkıları repertuvarını geliştirmek ve yeni yeteneklere fırsat sunmak amacıyla bu yıl ilk kez “Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması” düzenliyor. Yarışmanın final konseri, 6 Mayıs’ta İzmir’de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Toplamda 80 bestecinin 110 eserle katıldığı bu yarışmada, ön eleme sonrasında en iyi 8 eser belirlendi. Bu eserler, Olten Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat Çok Sesli Çocuk Korosu ve Ekin Koleji Çok Sesli Korosu tarafından sahnede seslendirilecek. Eserlerin değerlendirmesi, jüri, çocuk korosu ve izleyicilerin oylarıyla gerçekleştirilecek. Yarışmadan sonra ise ilk üç eserin bestecisi farklı ödüller kazanacak.

YARIŞMANIN AMACINI AÇIKLADI

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yarışma özgün çocuk şarkılarının üretimine ve genç bestecilerin desteklenmesine odaklanıyor. Olten Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Akgün Çavuş, yarışmanın çocukların müzikle daha fazla iç içe olmasını ve sanat aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini teşvik ettiğini ifade etti. Çavuş, final konserinin çocukların müzikle buluşacağı ve kendi eserlerini seslendireceği unutulmaz bir anı olacağını vurguladı. “Sanatla büyüyen bir çocuk, duyarlılığıyla çevresine ışık tutar. Düş kurmayı öğrenen bir çocuk, yarının mucitlerine, liderlerine ve sanatçılarına dönüşür. Bu nedenle çocukların sanatla ilişkisini desteklemek yalnızca onların değil, hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Sanat eğitimi bir lüks değil, temel bir haktır. Biz, bu hakkı tüm çocuklara ulaştırmak için çalışıyoruz.” sözlerini kullandı.