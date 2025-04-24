Oltu Çayı’nda Kurtarılan Köpek

OLTU ÇAYI’NDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Erzurum’un Oltu ilçesinde, Oltu Çayı’na düşerek suda sürüklenen bir köpek, olayın ardından gelen ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çabasıyla kurtarıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Oltu Çayı’nda mahsur kalan sokak köpeğini gören bazı duyarlı vatandaşlar, durumu hemen Oltu Belediyesi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZORLU BİR MÜCADELE VERDİ

Bölgeye intikal eden Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eriyen kar suları ve yağmur sonucunda debisi artan Oltu Çayı’nda mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışmalar başlattı. Su kenarında bekleyen köpeği halatla yakalamaya çalışan ekipler, ilk denemelerinde başarılı olamadı. Köpek, suya düşerek yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendi. İtfaiye görevlileri, Ziyabey Caddesi’ndeki köprünün bulunduğu kemerde tedbir alarak, köprünün yakınlarına gidip su kenarındaki toprağa çıkan köpeği ekmek vererek sakinleştirdi.

KÖPEK 4 SAAT SÜREN MÜCADELEYLE KURTARILDI

Oltu Çayı kenarındaki bir iş yerinin bodrumuna inen ekipler, buradan köpeğe ulaşarak onu sudan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 4 saat süren bu yoğun mücadelenin ardından sudan kurtarılan köpek, olay yerinden uzaklaştı.