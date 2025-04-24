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Oltu Çayı’ndan Köpek Kurtarıldı

KÖPEK KURTARMA OPERASYONU

Erzurum’un Oltu ilçesinde, Oltu Çayı’na düşen ve suda sürüklenen bir köpek, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Olay, saat 16.00 civarında gerçekleşti. Vatandaşlar, Oltu Çayı’nda mahsur kalan sokak köpeği için Oltu Belediyesi’ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE EKİPLERİ SALDIRIYOR

Olay yerine gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eriyen kar suları ve yağan yağmur nedeniyle debisi yükselen Oltu Çayı’nda mahsur kalan köpeği kurtarmak için harekete geçti. Su kenarında bağlı kalan köpeği halatla yakalamak isteyen ekipler, ilk denemelerinde başarılı olamadı. Suya düşerek yaklaşık 1,5 kilometre sürüklenen köpeği takip eden itfaiye görevlileri, Ziyabey Caddesi’ndeki köprünün bulunduğu noktada tedbir aldı.

Görevliler, köprünün yakınındaki su kenarındaki toprağa çıkan köpeğe ekmek vererek onu sakinleştirmeye çalıştı. Oltu Çayı kenarındaki bir iş yerinin bodrum katına inen ekipler, buradan köpeğe ulaşmayı başardı ve onu sudan çıkardılar. Yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından kurtarılan köpek, olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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