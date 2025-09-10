Oltu’da 17 Hafız Öğrenciye İcazet Verildi

ÖĞRENCİLERE İCAZET BELGELERİ VERİLDİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenciye belgeleri düzenlenen bir etkinlikle takdim edildi. Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılan bu özel programda, öğrenciler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

KAYMAKAM’DAN HEDİYELİ TEBRİK

Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Müftülük Şefi Fatih Bülbül, Kur’an kursu yöneticileri, öğreticiler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Çelik, Alaaddin Aslan Yatılı Erkek Kur’an Kursu ile Rahime Hatun Kız Kur’an Kursu’nda, okulla birlikte yürütülen hafızlık projesini başarıyla tamamlayan 10 erkek ve 7 kız öğrenciye icazet belgelerini takdim etti. Çelik, ayrıca öğrencilere akıllı saat hediye ederek başarılarını kutladı.

HEDEFİNİZİ YÜKSEK TUTUN

Törende öğrencilere seslenen Kaymakam Çelik, hafızlıklarını tamamlayan gençleri ve ailelerini kutladı. Çelik, “Sizler büyük bir azim ve emekle önemli bir başarıya imza attınız. Bundan sonraki hayatınızda da hedeflerinizi yüksek tutun ve çok çalışarak iyi yerlere gelin,” diye belirtti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.