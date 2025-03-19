Oltu’da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Oltu İlçesinde Kar Yağışı Başladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde beklenen kar yağışı nihayet başladı ve ilçe beyaz bir örtü ile kaplandı. Oltu’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu, ancak öğleden sonra hava aniden değişti. Saat 15.00 sularında yağmur, yerini lapa lapa yağan kar yağışına bıraktı. Oltulu vatandaşlar, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü hatırlayarak bu durumu değerlendirdi.

Fidanlar Üşüyebilir

Geçtiğimiz hafta yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ilçede birçok meyve fidanı çiçek açmıştı. Ancak, beklenmedik kar yağışı ile birlikte bu fidanların üşüyeceği korkusu hayata geçirildi. Bazı vatandaşlar, Oltu’nun kışının Mart ayında başladığını belirterek bu durumu normal olarak gördüklerini ifade etti.

Yolda Sorunlar Yaşandı

Ayrıca, Oltu Erzurum Yolu Yayla Geçidi’nde kısa süreli bir yol trafiği durdu. Kar yağışının getirdiği etkilerle yolda buzlanma ve kar birikintisi oluştu, bu da sürücüler için zorluklara yol açtı. Yetkililer, yolun tekrar açılması için çalışmalarını sürdürürken sürücülerden dikkatli olmaları istendi.