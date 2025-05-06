Oltu’da Murat Cengiz’le Veda Edildi

VEFAT HABERİ VE TÖRE

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşamını yitiren infaz ve koruma memuru Murat Cengiz, gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı. 28 yıldır Oltu Cezaevi’nde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan 57 yaşındaki Cengiz, bir süre tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cengiz, Erzurum’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduktan sonra, görev yaptığı Oltu Cezaevi bahçesinde bir veda töreni düzenlendi.

TÖREDE DUYGUSAL ANLAR

Bu törende cezaevi personeli, mesai arkadaşları ve idari yetkililer bir araya geldi. Saygı duruşuyla başlayan tören sırasında, Murat Cengiz’in öz geçmişi okundu ve helallik alındı. Mesai arkadaşlarının gözyaşlarına engel olamadığı bu anlamlı günde, duygusal anlar yaşandı. Tabutu Bayrağa sarılı bir şekilde, mesai arkadaşları tarafından taşındı. Cengiz’in cenazesi, Oltu Aslanpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORLAR

Oltu ve çevresinde sevilen bir kişi olan Murat Cengiz, son yolculuğunda sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı. Cenazeye yoğun bir katılım oldu ve Oltulular, Cengiz’in vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Murat Cengiz’in arkasında 3 erkek çocuğu bıraktığı, görev yaptığı kurumda ve Oltu halkı arasında derin bir yasa neden olduğu ifade edildi.