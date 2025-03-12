Oltu’da Özel İftar Programı Düzenlendi

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE İFTAR PROGRAMI

Erzurum’un Oltu ilçesinde Kaymakam Mustafa Çelik, özel gereksinimli bireylerle bir iftar programında bir araya geldi. Bu anlamlı etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen de katıldı.

TOPLUMSAL DUYARLILIK VURGUSU

İftar programında bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, özel gereksinimli bireylerin toplumda pek çok psiko-sosyal ve ekonomik zorlukla karşılaştığını ifade etti. Bu zorlukların, özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin karşılaştığı sıkıntılarla başladığını vurgulayan Çelik, toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. “Herkesin duyarlı olmasını istiyorum,” dedi.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Kaymakam Çelik, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları en büyük engelin ayrımcılık olduğunu belirtti. Engellilerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve istihdam gibi temel haklardan yeterince faydalanabilmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini dile getirdi. “Bu bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onlara fırsat eşitliği sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz,” diye konuştu. İftar, Oltu Müftüsü Veysel Çelebi’nin yaptığı dualarla sona erdi. Program, katılımcılar arasında birlik ve dayanışma ruhunun pekişmesine vesile oldu.