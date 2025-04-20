Oltu’da Sokak Kedisi Doğum Yaptı

OLTU’DA DÜNYAYA GELEN YAVRU KEDİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde, ilginç ve sevgi dolu bir olay meydana geldi. Yerel esnaf Emrah Ceylan, iş yerinde sıkça girip çıkan bir sokak kedisinin, kullanılmayan bir çekmecede doğum yaptığını öğrenince şaşkınlık yaşadı. Sabah saatlerinde dükkanını açtığında, içeriden gelen yavru kedi sesinin kaynağını araştırmaya başladı. Çekmecelerden birini açtığında ise, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sokak kedisi orada yavrucuklarını dünyaya getirmişti.

ANNE KEDİYE VE YAVRUSUNA SAHİP ÇIKILIYOR

Emrah Ceylan, bu durumu şöyle aktardı: “İş yerime zaman zaman bir sokak kedisi girip çıkıyordu ama pek önemsememiştik. Bu sabah yavru kedi sesi gelince etrafa bakmaya başladım. Sesin geldiği noktaya gittiğimde çekmeceyi açtım ve orada yeni doğmuş minicik bir yavru gördüm. Biraz sonra anne kedi de geldi, karnını doyurdu. Şimdi yavru kedimiz mışıl mışıl uyuyor. Çekmecede dünyaya geldiği için adını ‘Çekmece’ koyduk. Hem anneye hem yavruya elimizden geldiğince bakacağız.” Ceylan, anne kedinin yiyecek aramak zorunda kalmaması için, ona su ve mama da veriyor. Bu duyarlı yaklaşımı, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

MÜŞTERİLERDEN SEMPATİK YORUMLAR

İş yeri müşterilerinden biri olan Furkan Gün, yaşanan olayı şöyle yorumladı: “Alışveriş için geldim, iş yeri sahibinin çekmeceyle uğraştığını görünce sordum. Kedinin burada yavruladığını öğrenince çok şaşırdım. Gerçekten çok ilginç ve güzel bir olay. Esnafımıza teşekkür ediyorum, kedilere yardım etmiş. Böyle duyarlı insanların sayısı artmalı.” Bu olay, hem yerel halk hem de sosyal medyada birçok kişiden olumlu tepkiler aldı.