Oltu’daki Düğünde Kalp Krizi Geçirdi

OLTU’DA DÜĞÜNDEKİ TRAJEDİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün esnasında meydana gelen bir olay, katılımcılar arasında derin bir üzüntü yarattı. Olay, Oltu’nun Dağdibi Mahallesi’nde önceki akşam düzenlenen düğün töreninde yaşandı. Olur ilçesine bağlı Kaledibi Mahallesi’nden gelen Yaşar Yarar, akrabası olan Aslı ve Serhat Pullu çiftinin düğününde halay başı olarak yer aldı.

HALAY ESNASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Halay çekerken ve yöresel oyunları oynarken aniden fenalaşan Yaşar Yarar, kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Düğündeki vatandaşlar, hemen Yarar’a ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yarar’ı ambulansla Oltu Devlet Hastanesi’ne taşıdı.

DURUMU AĞIR VE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu kritik olan Yaşar Yarar, Erzurum’a sevk edildi. Yarar, hastanede entübe edildi ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle Pullu çiftinin düğün töreni erken bir şekilde sonlandırıldı.