Oltu Taşı, Zorlu Şartlarda Çıkarılıyor

OLTU TAŞI ÇIKARMA SÜRECİ

Oltu taşı, yüzlerce metre derinlikteki ocaklardan çekiç ve murç kullanılarak zorlu bir süreçle çıkarılıyor. 2015 yılında Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret kazanan Oltu Taşı’nın ünü, artık yurtdışına kadar uzanıyor. Zorlu işlemler sonucunda ocaklardan çıkarılan bu taş, usta ellerde özellikle tespih ve süs eşyaları gibi güzel ürünlere dönüşüyor. Ocaklardan çıkan taşlar, tekerlekli arabalarla ip yardımıyla gün yüzüne çıkarılıyor. Daha sonra bu taşlar, atölyelere getirilerek ustalara teslim edilerek sanat eserlerine dönüştürülüyor.

USTALIKLA ŞEKİLLENDİRİLİYOR

Ustaların ellerinde yapım aşamasına göre kırılan ve tornadan geçirilen Oltu Taşı, çeşitli ürünler haline getiriliyor. Bu ürünler arasında tespih, anahtarlık, yüzük, kolye, broş, küpe, bileklik, gerdanlık ve kravat iğnesi bulunuyor. Zımpara kağıdına sürüldüğünde kahverengi toz bırakan bu taş, siyah kehribar olarak da adlandırılıyor. Tipik sedimenter yapıda olan Oltu Taşı, Neojen dönemine ait kalın marıngrozu tabakalarında bulunuyor. Bu tabakalar içerisinde ayrıca bitki ve ağaç fosillerine de rastlanıyor. Oltu Taşı’nın az da olsa damarlı yapısı nedeniyle tam anlamıyla pürüzsüz değil. Ancak el ile temas edildiğinde kadifemsi bir dokunuş hissi veriyor. Uzun süre dayanıklı olmasının yanı sıra kırılma ve çatlama riskini de minimuma indiriyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLENME AŞAMALARI

Oltu Taşı’nın en çarpıcı özelliği, yer kabuğundan çıkarıldığında yumuşak olmasıdır. Hava ile temas etmediği sürece bu yumuşaklığı korurken, hava ile etkileşimde sertleşiyor. Zengin ve kompakt bir madde olan Oltu Taşı, kolay işlenebilirliği ile dikkat çekiyor. Genellikle siyah, koyu kahverengi, nadiren ise gri ve yeşilimsi tonlarda bulunuyor. Yanma sırasında alev çıkarak kül bırakıyor; eğer aniden soğutulursa camlaşabiliyor. Sürtünme ile elektrik yüklenmesi de mümkün. Oltu Taşı’nın hava ile teması kesilmesi için tekrar toprağa gömülüyor. Galeri denilen küçük ocaklardan insan gücüyle çıkarılan bu taş, ustalar tarafından kilo ya da teneke ölçeğiyle alınıyor. Alınan taşlar, hava ile sertleşmemesi için kullanılana kadar toprağa gömülerek korunuyor.

SEÇİM VE İŞLEME ADIMLARI

Oltu Taşı’nın tespih, takı ya da benzeri ürünlerde kullanılacak büyüklük ve şekil seçeneklerine göre seçimi, ustalıkla gerçekleştiriliyor. Seçilen taşlar, keserle ağaç kütüğü üzerinde yaklaşık olarak küçük kare veya dikdörtgen prizma şeklinde kırılıyor. Kırma işlemi oldukça dikkat gerektiren bir aşama olup, israf edilmemesi için özen gösteriliyor. Kırıldıktan sonra özel olarak tasarlanmış çelik bıçak ile taşın keskin köşeleri düzgünleştiriliyor. Kırılan taşlar işlem sırası gelene kadar yine hava ile temas etmemesi için nemli bir torbada toprağa gömülüyor. Gerektikçe buradan alınan taşlar, suda tutularak yumuşak halleriyle işleniyor. Oltu Taşı’nın son aşaması, cilalama (parlatma) işlemidir.