Oltulu İş İnsanı Kebabı İkram Etti

OLTU’DAN BURSASPOR’A ÖZEL İKRAM

Bursa’da ikamet eden Oltulu iş insanı ve Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Latif Albayrak, Bursaspor’un şampiyonluğunu kutlamak amacıyla futbolcuları ve yöneticilerine Oltu cağ kebabı ikram etti. TFF 2. Lig’de iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor’a Erzurumlu hemşehrilerinden anlamlı bir tebrik geldi.

ŞAMPİYONLUĞU CAĞ KEBABI İLE KUTLADILAR

Latif Albayrak, aynı zamanda Erzurumlular Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor. Yeşil-beyazlı takımın başarısını Oltu’ya özgü meşhur cağ kebabıyla kutladı. Özel olarak hazırlanan cağ kebapları, Bursaspor yönetimi ve futbolcularına sunuldu.

LATİF ALBAYRAK’TAN ANLAMLI AÇIKLAMA

Etkinlikte konuşan Albayrak, “Şampiyon olan takımımıza en güzel jestin Oltu Cağ Kebabı olacağını düşündüm. Kebabımızı hazırladık, davet ettik, sağ olsunlar kırmayıp geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum,” diye belirtti. Bursa’da Oltu rüzgarı estiren bu anlamlı jest, futbolcular ve yönetim tarafından memnuniyetle karşılandı. Hemşehrilik bağlarının spora yansıdığı bu buluşma, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SPORDA DAYANIŞMA VE DAYANIŞMA MESSAJI

Bursaspor’un bu şampiyonluk kutlaması, hemşehrilik ilişkilerini güçlendirdiği gibi, futbol camiasında örnek teşkil eden bir dayanışmanın da sembolü oldu. Bu tür etkinliklerin spora olan katkısı, toplumsal bağları pekiştiriyor.