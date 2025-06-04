Ölü Beyaz Yunus, Çöp Konteynerine Atıldı

ÖLÜ BEYAZ YUNUSUN YANDIĞI ANLAR

Bebek sahiline vuran yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ölü beyaz yunus, çevredeki kişiler tarafından denizden çıkarıldı ve çöp konteynerine yerleştirildi. Bu durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Azmi Yıldız, “Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi. İnsan üzülüyor tabi” şeklinde konuştu. Olay, dün sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, denize girenler suyun içinde ters dönen beyaz yunusu fark etti. Öldüğü anlaşılan yunusun çürümeye başladığı gözlemlendi.

YUNUSUN ÇIKARILMASI VE GÖRÜNTÜLERİ

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan yunus, bir poşete konularak çöp konteynerine atıldı. Olay anının cep telefonuyla kaydedilmesi dikkat çekti. Azmi Yıldız, yaşananları şu sözlerle ifade etti: “Her gün buraya yüzmeye geliyoruz. Kıyıdan geliyordu, ben ne olduğunu bilemedim. Yakına gelince bir bakayım dedim, baktım ki balık beyaz yunus balığıydı. Ölmüş, çıkartmaya çalıştım. Kardeşim Aydın’ı çağırdım beraber çıkarttık ve attık. Yarım saat sonra da fare geldi, onu da çıkarttık.”

YUNUSUN DURUMU HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Yıldız, “Sonra çöp konteynerini caddeden buraya getirdim. Poşetleyip içerisine attık. Çok büyüktü. Hiç olmuyordu, ilk defa gördüm. Neden olduğunu bilemiyorum çok kötü bir şeydi. Herhalde yani üzüldük, insan tabi üzülüyor. Çok eski ölmüş, yeni değildi. Kokmuş ve kavurgaları iskeletleri dışarıya çıkmış, hayvan parçalanmıştı” diye de ekledi. Olay, buraya gelenlerin büyük üzüntüsüne neden oldu.