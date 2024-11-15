Ölü Bulunan Asker Ailesini Şok Etti

JANDARMA ER MELİH ÇOPUR’UN HASTALIK SÜRECİ

Sivas’taki acemi birliğinden bir hafta önce memleketi Aksaray’a izne gelen Jandarma Er Melih Çopur, iki gün önce ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan Çopur, tedavisinin tamamlanmasının ardından dün taburcu oldu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Annesi Asuman Çopur, bugün saat 08.00 civarında Taşpazar Mahallesi 842’nci Sokak’taki evlerinde oğlunu uyandırmak için odasına girdiğinde, Melih Çopur’u yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, genç erinin hayatını kaybettiğini belirledi. Melih Çopur’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonucunda ölüm nedeni netlik kazanacak.