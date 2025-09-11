Ölü Ozanlar Derneği, yeni izleyicilere geliyor

ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ’NİN YENİ GÖSTERİMİ

Gösterime girdiği günden beri yoğun ilgiyle karşılanan Ölü Ozanlar Derneği, şimdi televizyon aracılığıyla yeni izleyicilerle buluşuyor. Bu etkileyici film, ilk kez izleyecek olanlar için hangi konuları işlediğini ve temel öyküsünü aydınlatıyor. Ayrıca, filmin başrolünde yer alan oyuncular hakkında da bilgiye ulaşmak isteyenler için ayrıntılar derlendi.

JOHN KEATING’İN EĞİTİM YAKLAŞIMI

1959 yılında katı kurallarıyla bilinen Welton Akademisi’nde edebiyat öğretmeni olarak göreve başlayan John Keating, öğrencilere ezberci eğitim sisteminin ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Onlara edebiyatın büyülü dünyasını tanıtırken, hayata kendi bakış açılarıyla yaklaşmaları için cesaretlendiriyor. Zamanla, Keating’in sıra dışı eğitim yöntemleri, okulun geleneksel yapısıyla çatışmaya giriyor.

Öğrencilerinden birinin trajik intiharı sonrası, okul yönetimi suçu Keating’e yükleyerek onu okuldan ayrılmaya zorluyor. Ancak, bu durumda öğrenciler, öğretmenlerine duydukları saygı ve sevgiyi bir son kez göstererek okul yönetimine karşı unutulmaz bir duruş sergiliyorlar.

FİLMİN BAŞROLLERİ

Bu unutulmaz hikayede yer alan başlıca oyuncular şu şekildedir: Robin Williams (John Keating), Ethan Hawke (Todd Anderson), Robert Sean Leonard (Neil Perry), Josh Charles (Knox Overstreet), Gale Hansen (Charlie Dalton), Dylan Kussman (Richard Cameron), Allelon Ruggiero (Steven Meeks) ve James Waterston (Gerard Pitts).