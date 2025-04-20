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Ölü Sayısı İki Oldu Marmaris’te

ÖLÜ SAYISI İKİ OLDU

Marmaris ilçesinde meydana gelen kazada T.H. (22) hayatını kaybetti. Dört aracın karıştığı bu trajik olayda yaralanan T.E. (48) de hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Kazada, Yasin E. (21), Türkay E. (51) ve İsveç vatandaşı Murphy M. (42) yaralandı ve tedavileri sürüyor.

KAZA ANLARI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videolarda, refüjü aşarak karşı yöne geçen hafif ticari aracın bir otomobille çarpıştığı anlar görülebiliyor. Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla)

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