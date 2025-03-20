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Ölüdeniz’de Uyuşturucu Operasyonu: N.G. Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nin Ölüdeniz Mahallesinde, N.G. isimli şahsın ikametgahında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Yapılan bu aramada, 350 gram taş kokain türü uyuşturucu madde, 50 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram uyuşturucu maddeden üretilmiş gıda, 10 gram eroin, 3 şişe likit esrar, esrar öğütme aparatı, 4 deste sigara sarma kağıdı ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

N.G.’NİN TUTUKLANMASI

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ardından N.G., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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