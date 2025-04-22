Ölüm Sayısı İki Oldu. Kazada Onaltı Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Merkeze bağlı Çeltek köyü civarında meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi. Halil İbrahim Naçar (26) yönetimindeki 58 AEJ 663 plakalı otomobil ile Burak Naçar (25) tarafından kullanılan 48 ATY 416 plakalı servis minibüsünün çarpışması sonucunda, kazada otomobilde bulunan Turan Naçar’ın ardından yaralı olarak hastaneye götürülen eşi Emine Naçar (58) da yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, otomobil sürücüsü Halil İbrahim Naçar ve minibüs şoförü Burak Naçar dışındaki yaralılar arasında bölgedeki belde ve köylerde çalışan öğretmenler yer alıyor. Yaralılardan M.K. (32), Ş.I. (26), Z.K. (34), S.K. (32), C.K. (31), B.P. (39), H.S. (39), E.M. (36), Z.F. (55), M.K. (23) ve S.K. (33) ile doktor O.K.Ç. (36), hemşireler K.Y. (26) ve S.Ş. (33) toplam 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.