Ölüm Virajında Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ÖLÜMCÜL KAZA YİNE GERÇEKLEŞTİ

Mersin’in Mut ilçesindeki ‘ölüm virajı’ olarak adlandırılan yerde, yabancı plakalı bir tırın kaza yapması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.00 sularında Mut – Karaman karayolunun Burunköy Mahallesi’nin yakınlarında meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Alparslan Selçuk yönetimindeki SA 790 numaralı yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarptı ve devrildi. Bu sırada ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücülerin kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU BÖLGEDE KAZALAR SIK YAŞANIYOR

Virajın bulunduğu bölgede her yıl çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazaların gerçekleştiği, güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı bildiriliyor.