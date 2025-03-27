Haberler

Ölüm Virajında Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

ÖLÜMCÜL KAZA YİNE GERÇEKLEŞTİ

Mersin’in Mut ilçesindeki ‘ölüm virajı’ olarak adlandırılan yerde, yabancı plakalı bir tırın kaza yapması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.00 sularında Mut – Karaman karayolunun Burunköy Mahallesi’nin yakınlarında meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, Alparslan Selçuk yönetimindeki SA 790 numaralı yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarptı ve devrildi. Bu sırada ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücülerin kazayı gördükten sonra durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sürücünün cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU BÖLGEDE KAZALAR SIK YAŞANIYOR

Virajın bulunduğu bölgede her yıl çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazaların gerçekleştiği, güvenlik açısından gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aile Yılı: 81 İlde İftar Buluşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Ramazan'da 81 ilde şehit, gazi ve koruyucu ailelerle iftar yaptı.
Haberler

Çimentaş Elazığ Fabrikası’nda Geleneksel İftar Programı

Çimentaş Elazığ fabrikası, geniş katılımlı bir iftar programı düzenleyerek, Ramazan'ın dayanışma ruhunu artırdı ve çalışanlar arasında birlik duygusunu pekiştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.