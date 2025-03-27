Ölüm Virajında Yabancı Plakalı Tır Kazası

KAZA YERİNE YABANCI PLAKALI TIR DÜŞTÜ

Mersin’in Mut ilçesinde ‘ölüm virajı’ olarak bilinen noktada bir yabancı plakalı tırın kazası sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.00 civarında Mut – Karaman karayolu üzerinde Burunköy Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayıp tepelik alana çarparak devrildi. Tırın ön camından fırlayan sürücü maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk’un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Virajın bulunduğu alanda her yıl birçok ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandığı ifade ediliyor.