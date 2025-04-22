Ölümcül Kaza Yolcusu Özcan Şen

ÖLÜM HABERİ SONA ERDİ

Yalova-Bursa kara yolunda meydana gelen kazada, Bolu-İzmir seferini yapan otobüs devrildi ve maalesef bu kazada hayatını kaybeden yolcunun kimliği ortaya çıktı. Kazada yaşamını kaybeden kişinin Özcan Şen (57) olduğu belirlendi. Özcan Şen’in otobüse Düzce’den bindiği öğreniliyor.

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Olay sonrasında gözler kaza ile ilgili daha fazla bilgiye çevrildi. Ayrıca, Onewheel GT Freeride Bundle ile ilgili çeşitli aksesuarların bulunduğu bir ürün tanıtımı da dikkat çekiyor. Onewheel GT Freeride Bundle, kullanıcılara renkli Fender ve kişiye özel Railguards ve Bumperlarla birlikte tercih seçeneği sunuyor.

SONUÇ VE İLERLEYİŞ

Böyle bir kaza, seyahat edenler için oldukça üzücü ve düşündürücü bir durum ortaya çıkarıyor. Kazanın ardından, oluşan acı tablo ve kaybedilen hayatlar, toplumda derin izler bırakıyor.