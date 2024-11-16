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Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle BUDO Seferleri İptal

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HAVA ŞARTLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferlerinin iptal edildiğini bildiriyor.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde sıralanıyor: “08:00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya).”

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