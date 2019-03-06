Ölümsüzlük iksiri bulundu

Efsanelerde adı geçen ve insanoğlunun her dönem aradığı iksir kazılarda çıktı.

Çin’de yapılan arkeolojik kazılarda önemli bir keşif yapıldı. Henan bölgesinde şarap olduğu düşünülen sıvının ‘ölümsüzlük iksiri’ olduğu öğrenildi.

Laboratuvarda yapılan incelemeler testi içindeki sıvının potasyum nitrat ve alünit (şap taşı) içerdiğini gösterdi. Potasyum nitrat, patlayıcı yapımından gübre amaçlı kullanıma kadar çeşitli alanlarda, alünit ise turşu yapımından endüstriyel üretime kadar çok geniş bir kapsamda kullanılıyor.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya konuşan arkeologlar, efsanelerde geçen bir ‘ölümsüzlük ilacına’ ilk defa rastlanıldığını ve bunun önemli bir keşif olduğunu vurguladı.

Diğer yandan o dönemde yaşayan insanların sıvıyı gerçekten uzun bir hayat yaşamak için tüketip tüketmedikleri ise henüz bilinmiyor. Tarihçiler testi ve içindeki ‘ölümsüzlük iksirinin’ sadece ritüel amaçlı mezara yerleştirilmiş olabileceğine dikkat çekiyor.

EURONEWS