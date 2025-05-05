Ölümsüzlük Oyunu Televizyona Geliyor

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU TELEVİZYONDA

İzleyicilerin dikkatini çeken Ölümsüzlük Oyunu filmi, sinemalardaki gösteriminden sonra şimdi de televizyon ekranlarında izleyenlerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında Ölümsüzlük Oyunu’nun içeriği, oyuncu kadrosu ve genel özeti dikkat çekiyor.

ANTİKA BİR KONU

Çok varlıklı bir iş adamı olan Damian (Ben Kingsley), hayatının sonlarına yaklaşırken kanserle mücadele ediyor. Ancak hastalığı hızla ilerliyor ve mevcut tedavi yöntemleri etkisiz kalıyor. Artık umudunu kaybeden Damian, son bir defa yeni bir tedavi yöntemini denemeye karar veriyor. Uygulanan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılıyor.

HAZİN GEÇMİŞ

Yeni bedeninde her şeyin mükemmel olduğu izlenimini taşıyan Damian, geçmişin karanlık olaylarını keşfetmeye başladıkça ve gizli bir servis tarafından peşine düşüldüğünü fark ettikçe oldukça tehlikeli bir maceranın içine sürükleniyor. Oyuncu kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Ryan Reynolds (Mark Bitwell, Damian Hale), Ben Kingsley (Damian Hale), Matthew Goode (Profesör Albright), Michelle Dockery (Claire Hale), Natalie Martinez (Madeline Bitwell), Victor Garber (Martin O’Neil) ve Derek Luke (Anton).

GÖSTERİM TARİHİ VE ÇEKİMLER

Filmin Türkiye’deki vizyon tarihi 10 Temmuz 2015 olarak belirlenmiştir. Çekimleri ise ABD’de gerçekleştirilmiştir.