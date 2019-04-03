Ölümü tahmin eden robot geliştirildi

Geliştirilen yapay zeka ile ölüm tarihlerini tahmin eden robotlar icat edildi.

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Gelişen teknolojiyle insanoğlunun merakını giderecek açıklamalar ve çalışmalara her gün yenisi ekleniyor.

Yapay zeka gün geçtikçe gelişiyor ve bu gelişim sürecinde insanlar gibi akıllı robotlar, uygulamalar ve hatta kanser tespiti yapan cihazlar karşımıza çıkıyor. Yeni çıkan bilgilere göre, bilim insanları ölüm tarihini tahmin eden yapay zeka geliştirdi.

Nottingham Üniversitesi‘ndeki bir grup araştırmacı bu konu üzerine yoğunlaştı. Ve sonuçlar, bir makine öğrenim sisteminin hastalık ve ölüm riskini tahmin etme konusunda insanlara göre çok daha iyi olduğu yönünde.

Sistem, 500.000‘den fazla insanın verisini barındırıyor. Şimdiye kadar, kişilerin ölüm tarihleri ve sebepleri ile alakalı insan tahminlerine göre daha gerçekçi sonuçlar verdiği gözlemlendi.

Çalışmanın kahramanlarından biri olan Dr. Stephen Weng, “Bir kişinin makine öğrenimi ile erken ölüm riskini öngörmesi için benzersiz ve bütünsel bir yaklaşım geliştirerek bu alanda ileriye yönelik önemli bir adım attık.” dedi.

Araştırma ekibi 40 ila 69 yaş arasındaki yarım milyondan fazla insan için UK Biobank‘tan veri kullandı. Veriler 2006 ile 2016 arasında toplandı ve algoritma daha sonra grubun ölüm oranlarını tahmin etmekle görevlendirildi.

Weng, “Ulusal İstatistikler Ofisi ölüm kayıtları, İngiltere kanser kayıt defteri ve hastanelerin istatistiklerini kullanarak, elde edilen ölüm verisi tahminlerini haritalandırdık.” dedi.

Makine öğrenimi algoritmalarının ölümü tahmin etme konusunda, bir uzman doktor tarafından öne sürülen tahmin modellerinden daha doğru olduğunu, önemli ölçüde gördüklerini de vurguladı.

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