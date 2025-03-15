Olympiakos, Panathinaikos’u Gerilimli Derbide Yendi

YUNANİSTAN DERBİSİNDE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Turkish Airlines EuroLeague çerçevesindeki Yunanistan derbisinde Olympiakos, son şampiyon Panathinaikos AKTOR’u 76-74 yenerek sekiz maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte kırmızı-beyazlılar, normal sezonun bitmesine 5 hafta kala play-off’a adını yazdırmayı başardı. Maçın ardından başantrenör Ergin Ataman ve Olympiakos koçu Giorgos Bartzokas arasında açıklamalar üzerinden bir gerilim yaşandı.

HAKEM KARARLARI GÜNDEMDE

Karşılaşma sonrası Panathinaikos koçu Ergin Ataman, hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ataman, “EuroLeague TV’deki yorumcular bile topun McKissic’den çıktığını söyledi. Sonrasında Moustapha Fall, 4-5 adım ile steps yaptı. Maçı tek top ile kaybettik ve benim için bu 2 kararı anlamak çok zor çünkü 3 tane tecrübeli hakem vardı” şeklinde ifadeler kullandı. Olympiakos koçu Giorgos Bartzokas ise buna yanıt vererek, “Ataman kaybettiği her maçtan sonra bunu yapıyor. Ona göre biz hep hakemle kazanıyoruz” dedi.

İNDEKSLİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Ataman, Bartzokas’ın açıklamalarına Instagram hesabı üzerinden karşılık vererek, “Değerli arkadaşım Bartzokas, dünkü galibiyetiniz için sizi tebrik ederim. Ancak basın toplantıları sırasında lütfen benim yorumlarıma dayanarak değerlendirme yapmaktan kaçının” dedi. Ataman, Bartzokas’ın geçmişte hakemlerle ilgili öfkesini hatırlatarak, “Maçın sonunda Fall’un attığı basket yürümeydi ya da değil miydi? Dürüst olun” ifadelerini kullandı. Ayrıca, EuroLeague’in kendisine ceza verme ihtimalinin kendisi için alışıldık bir durum olduğunu belirterek, “Bu sefer, bırakın fatura bana çıksın” dedi.