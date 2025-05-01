Haberler

OlymPiaKos, Real Madrid’i YenDi

OLYMPIAKOS’UN BAŞARISI

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off aşamasının 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İspanya’nın Real Madrid takımını deplasmanda 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazanmayı başardı ve dörtlü finale yükseldi. Movistar Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-16 önde tamamladı. Soyunma odasına da 47-42’lik skorla giden Real Madrid, ikinci yarıda Olympiakos’un etkili hücumuna karşı koyamadı.

İKİNCİ DEVREDE KONTROL OYUNCULARINDAN

İkinci devrede etkili bir performans sergileyen Olympiakos, üçüncü çeyreği 68-65’lik skorla geçti. Son çeyrekte de kontrolü elinde tutan Yunan ekibi, karşılaşmayı 86-84 kazanarak play-off serisinde önemli bir zafer elde etti. Olympiakos’un yıldızı Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Real Madrid tarafında ise Mario Hezonja’nın 21 sayısı, takımın mağlubiyetini engelleyemedi. Seriyi 3-1 ile tamamlayan Olympiakos, Fenerbahçe Beko’nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

“Şakir Paşa Ailesi Final Yaptı.”

Dizi setinde çıkan yangınlar ve çalışan kaybı sonrası, sezon finalinin erken yapılacağı bildirildi. Şakir Paşa Ailesi'nin durumu, tartışmaları beraberinde getiriyor.
Haberler

Konya’da CHP Aracına Saldırı İddiası

Konya'da CHP miting aracına gerçekleştirilen silahlı saldırının zanlısı M.K., ifadesinde havaya ateş ettiğini ve hedef almadığını ifade etti. Valilik, şüphelilerin hızla yakalandığını bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.