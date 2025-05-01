OlymPiaKos, Real Madrid’i YenDi

OLYMPIAKOS’UN BAŞARISI

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off aşamasının 4. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, İspanya’nın Real Madrid takımını deplasmanda 86-84 yenerek seriyi 3-1 kazanmayı başardı ve dörtlü finale yükseldi. Movistar Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-16 önde tamamladı. Soyunma odasına da 47-42’lik skorla giden Real Madrid, ikinci yarıda Olympiakos’un etkili hücumuna karşı koyamadı.

İKİNCİ DEVREDE KONTROL OYUNCULARINDAN

İkinci devrede etkili bir performans sergileyen Olympiakos, üçüncü çeyreği 68-65’lik skorla geçti. Son çeyrekte de kontrolü elinde tutan Yunan ekibi, karşılaşmayı 86-84 kazanarak play-off serisinde önemli bir zafer elde etti. Olympiakos’un yıldızı Evan Fournier, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Real Madrid tarafında ise Mario Hezonja’nın 21 sayısı, takımın mağlubiyetini engelleyemedi. Seriyi 3-1 ile tamamlayan Olympiakos, Fenerbahçe Beko’nun ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.