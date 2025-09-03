Haberler

Olympiakos, Yusuf Yazıcı’ya Yer Vermedi

OLYMPIAKOS’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu kamuoyuna açıkladı. Açıkladığı kadroda milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yer almadığı dikkat çekiyor. Olympiakos’un duyurduğu listede önemli futbolcular bulunmasına rağmen, geçtiğimiz sezon takıma katılan Yazıcı’nın tercih edilmemesi, transfer söylentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

YAZICI’YA TRANSFER İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Bu gelişmenin ardından, Yusuf Yazıcı’nın tekrar Trabzonspor’a döneceği yönünde iddialar öne sürülüyor. Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yazıcı’nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Pire ekibinin UEFA’ya resmi olarak bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan futbolcular arasında şu isimler bulunuyor: Paschalakis, Tzolakis, Ortega, Biancon, Pirola, Kalogeropoulos, Costinia, Rodinei, Retsos, Bruno, Nascimento, Garcia, Scipioni, Ciquinho, Ese, Liatsikouras, Mouzakitis, Podense, Taremi, Pneumonides, Strefetsa, Martins, El Kaabi ve Yaremchuk.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
Haberler

TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.