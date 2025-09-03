Olympiakos, Yusuf Yazıcı’ya Yer Vermedi

OLYMPIAKOS’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu kamuoyuna açıkladı. Açıkladığı kadroda milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yer almadığı dikkat çekiyor. Olympiakos’un duyurduğu listede önemli futbolcular bulunmasına rağmen, geçtiğimiz sezon takıma katılan Yazıcı’nın tercih edilmemesi, transfer söylentilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

YAZICI’YA TRANSFER İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Bu gelişmenin ardından, Yusuf Yazıcı’nın tekrar Trabzonspor’a döneceği yönünde iddialar öne sürülüyor. Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yazıcı’nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Pire ekibinin UEFA’ya resmi olarak bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan futbolcular arasında şu isimler bulunuyor: Paschalakis, Tzolakis, Ortega, Biancon, Pirola, Kalogeropoulos, Costinia, Rodinei, Retsos, Bruno, Nascimento, Garcia, Scipioni, Ciquinho, Ese, Liatsikouras, Mouzakitis, Podense, Taremi, Pneumonides, Strefetsa, Martins, El Kaabi ve Yaremchuk.