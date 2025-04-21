Om, Son 24 Saate Yüzde 11 Düştü

OM DEĞER KAYBI

OM, piyasalardaki genel artış eğilimine rağmen son 24 saat içerisinde yüzde 11 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, 13 Nisan’dan itibaren başlayan ve neredeyse tüm haftaya yayılmış olan gerilemenin bir devamı niteliği taşıyor. 13 Nisan’da OM, sadece bir saat içinde yüzde 90’dan fazla değer kayıbetti ve bu durum yaklaşık 5,5 milyar dolarlık piyasa değerini silmiş oldu. Bu çöküş, yatırımcılar arasında ciddi bir güvensizlik yarattı. Teknik göstergeler de satış baskısının hâlâ güçlü olduğunu ortaya koyuyor. MACD verilerine göre OM’nin mavi çizgisi, turuncu sinyal çizgisinin altında hareket ediyor; bu durum olumsuz bir sinyal anlamına geliyor. Eğer satış baskısı artmaya devam ederse, OM fiyatının sıfır nokta sıfır dokuz dolara kadar gerilemesi mümkün. Ancak yeni bir alım dalgası gelirse bu karamsar tablo değişebilir ve fiyat iki dolar yirmi üç cent seviyelerine yükselebilir.

MAGIC TOKEN YÜKSELİŞİ

Treasure ağının yerel token’ı olan MAGIC, gün içerisinde yüzde 40’ın üzerinde bir artış göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şu an sıfır nokta on dokuz dolardan işlem görmekte. Ancak RSI (Göreceli Güç Endeksi) değerinin yetmiş dört seviyesinde olması, token’ın aşırı alım bölgesine girdiğini ve fiyatın kısa vadede gerileyebileceğini gösteriyor. RSI değeri yetmişin üzerine çıktığında genellikle bir düzeltme süreci başlıyor. Eğer alım baskısı azalırsa, MAGIC fiyatı sıfır nokta sıfır altı dolara kadar düşebilir. Diğer yandan, eğer yükseliş trendi devam ederse, hedef sıfır nokta kırk iki dolar olabilir.

PEPE MEME COİN DURUMU

Kurbağa temalı meme coin PEPE, son 24 saat içerisinde yüzde 6 değer kazanarak sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır yedi sekiz dolardan işlem görmekte. Balance of Power (BoP) göstergesi, piyasadaki alım baskısının yüksek olduğunu ve bu rallinin güçlü bir talep tarafından desteklendiğini işaret ediyor. Bu durum, yükseliş trendinin devam edebileceği anlamına geliyor. Eğer bu trend sürerse, PEPE fiyatı sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır dokuz yedi dolara kadar yükselebilir. Ancak yatırımcılar kâr satışlarına yönelirse, fiyat sıfır nokta sıfır sıfır sıfır sıfır beş yedi dolara kadar çekilebilir.