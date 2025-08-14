Omar Fayed, Arouca’ya Kiralanıyor

OMAR FAYED’İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe’de transfer olduğu günden bu yana forma şansı bulamayan Omar Fayed’in yeni takımı netleşti. Kulüp, Omar Fayed’in Portekiz Premier Ligi ekiplerinden Arouca’ya transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Arouca forması giyeceği belirtildi. “Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Omar Fayed’in, 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda FC Arouca kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.” denildi.

GEÇEN SEZON BEERSCHOT’TA OYNADI

Omar Fayed, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Belçika Ligi ekibi Beerschot ile 15 maçta görev aldı. Bu süreçte, Fayed takımına 1 asistlik katkı sağladı. Portekiz Ligi’nde yeni bir fırsat yakalayan genç futbolcunun, Arouca’da şans bulması bekleniyor.