Omar Fayed İçin Transfer Gelişimi

TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe, sezon başında Mısırlı stoper Omar Fayed’i Belçika ekibi Beerschot’a kiralamıştı. Ancak, kısa süre içinde sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht ve Hollanda’nın tanınmış takımlarından Feyenoord’un Omar Fayed’in menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu, “Omar Fayed’in menejerini Anderlecht ve Feyenoord aradı. Dirk Kuyt bu 2 takıma olumlu referans verdi, ‘kesinlikle kaçırmayın’ dedi. Anderlecht ve Feyenoord, Fayed’e resmen talip” şeklinde bir açıklama yaptı.

GELECEK PLANLARI

Sezon sonunda Anderlecht ve Feyenoord’un Fenerbahçe ile temasa geçmesi bekleniyor. 2023 yazında Mısır ekibi Al Mokawloon’dan 550 bin euro karşılığında kadroya katılan 21 yaşındaki stoper, henüz sarı-lacivertli formayı giymeden önceki sezonu Sırbistan’ın Novi Pazar takımında kiralık geçirdi. Bu sezon ise Beerschot’ta forma giymekte olan Fayed’in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Omar Fayed, Beerschot formasıyla bu sezon toplamda tüm kulvarlarda 15 maçta mücadele etti ve 1012 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 1 asist de yapan Fayed, önceki sezonda kiralık oynadığı Novi Pazar’da ise 21 mücadelede görev üstlenmişti.