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Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa Şampiyonu

Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan’da gerçekleşen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, başkent Erivan’da düzenlenen bu organizasyona 48 ülkeden 463 sporcu katıldı ve madalya mücadelesi verdi.

FINAL MÜSABAKASI DETAYLARI

Ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı. Final karşılaşmasını 2-1 skorla kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde eden Ömer Abdurrahim Özer, altın madalyanın sahibi oldu.

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