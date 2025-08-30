Ömer Akbay, Markette Vurularak Öldürüldü

OLAYIN GERÇEĞİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, markete yaptığı alışverişten dönen Ömer Akbay (35), tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte olduğunu öğrenilen Akbay, sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayda seken merminin çocuğun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanma gerçekleşti. Olay, saat 19.30 civarında Karasu’ya bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak’ta meydana geldi.

MAĞDURUN DURUMU

Market alışverişinden dönen Akbay ve ailesi, sokakta yürüdükleri sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Akbay’ın başına mermi isabet ederken, oğlu da bacağından yaralandı. Olayın ardından şüpheliler, olay yerinden bir otomobille kaçtı. Çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Yapılan kontrolde, Ömer Akbay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bacağına mermi isabet eden çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, eşi ve çocuğuyla sokakta yürüyen Ömer Akbay’a bir otomobilden inen kişinin tabancayla ateş açtığı ve ardından diğer şüpheliyle birlikte kaçtığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.