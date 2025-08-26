Ömer Altın Poşeti Polise Teslim Etti

GENÇ KALP DÜRÜSTLÜK SERGİLEDİ

Gap Mahallesi’nde hayvancılıkla geçimini sağlayan dayısının ürettiği yoğurtları satarak ailesine yardımcı olan 15 yaşındaki Ömer Çoban, eve dönerken yol kenarında bir poşet dikkatini çekti. Poşetin içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde altın olduğunu gören Ömer, bu kıymetli eşyayı zaman kaybetmeden polis ekiplerine teslim ediyor.

ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR GÖRDÜ

Ömer’in bu duyarlı tavrı, mahallede büyük bir takdir topladı. Mahalle halkı, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlük nedeniyle Ömer’i tebrik etti. Onlar, Ömer’in bu davranışının herkes için örnek bir ders niteliği taşıdığını ifade etti.