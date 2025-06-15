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Ömer Arda’nın Horozla Kovalamacası Eğlenceli

GÜLEN YÜZLERİ İÇİNDE HOROZ KOVALAMACASI

Erzincan’ın Tercan ilçesinden Bayburt’un Çakırbağ köyüne tatil için gelen Ömer Arda’nın horoz ile yaşadığı komik anlar, cep telefonuna yansıdı. İzleyicilerin yüzlerinde gülümseme oluşturan bu görüntülerde, horoz minik çocuğu kovaladı. Eniştesinin köyünde tatil yapan Ömer Arda, bahçede dolaşan bir horozu fark etti ve çocukça merakla horoza doğru uzaktan tekme atmaya çalıştı.

Harekete geçen horoz

Ömer Arda, bu sırada elinde bir sopa tutarak horozu izlemeyi sürdürdü. Ancak, küçük çocuğun bu davranışına horoz boş durmadı ve aniden Ömer Arda’nın üzerine doğru hamle yaptı. Bu beklenmedik durum, güldüren bir kovalamacayı başlattı. Horozun peşine düşmesiyle birlikte büyük bir şaşkınlık yaşayan minik Ömer Arda, elindeki sopayı fırlatıp bağırarak kaçmaya başladı.

Eğlenceli görüntüler

Ömer Arda’nın horoza tekme savurması, çubuğu ile horozu izlemesi ve ardından horozun saldırması sonucu çubuğu fırlatıp panikle uzaklaşması, amcası tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Amcası, balkondan “Korkma, korkma” diyerek ona cesaret vermeye çalıştı. Bu eğlenceli anlar, hem aile üyeleri hem de izleyenler için unutulmaz bir anı oluşturdu.

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