Ömer Arvas, Sokak Röportajlarını Eleştirdi

TOPLUMU BİRBİRİNE DÜŞÜREN OPERASYONLARA DİKKAT

Ak Parti MKYK üyesi Ömer Arvas, sokak röportajlarına dair önemli açıklamalar yaptı. Arvas, toplumu sarstığına inandığı bu röportajların, “toplumu birbirine düşürmeye yönelik organize operasyonlara” dönüştüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu tür eylemler için “çok net bir şekilde idari ve yasal önlemler alınmalıdır” ifadesini kullandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRI

Sokak röportajları konusunda dikkat çeken uyarılarda bulunan Arvas, “Hangi görüş ve ideolojiye yakın olursa olsun, toplumsal meseleler için eline mikrofon alanların şehirlerin meydanlarında birkaç etkileşim uğruna toplumu birbirine düşürme çabasına son verilmelidir” dedi. Ayrıca, bu konunun “ifade özgürlüğü” kılıfıyla meşrulaştırılamayacak bir tehlike haline geldiğini vurguladı.

AVRUPA İLE KIYASLA TEHLİKE

Arvas, Avrupa örneklerine dikkat çekerek, dijital platformlarda yapılan röportajların genellikle eğlence içerikli olduğunu ifade etti. Avrupa’da benzer uygulamaların çok az olduğunu belirten Arvas, Türkiye’deki durumu ise “toplum mühendisliğine” dönüştüğünü aktardı. “İnsanları zaman zaman dijital mecralarda hedef gösteren, zaman zaman ise sokak ortasında kavgaya tutuşturan bu operasyonel faaliyetler bir an evvel sonlandırılmalıdır” diyen Arvas, bu aktarımların basın veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

CAYDIRICI TEDBİRLER GEREKİYOR

Son olarak, toplumun huzuru için “bu provokatif eylemlere karşı caydırıcı ve kararlı adımlar atılmalıdır” ifadesiyle çağrıda bulunan Arvas, bu tür eylemlerin önlenmesinin gereken bir konu olduğunu belirtti.