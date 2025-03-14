Ömer Asaf’tan Boykot Açıklaması

ÖMER ASAF KAR’IN BOYKOT ÇAĞRISI

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri’ni kazanan 5’inci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Kar, İsrail markalarının ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kar, “Asla ve asla almamız gerekiyor. O ürünler her zaman İsrail’e gidiyor. İsrail’e destek veriyorlar. İlerleyen zamanlarda bu paralar ile güç topluyor” şeklinde konuştu. İstanbul’daki Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu’nda Ömer Asaf Kar öncülüğündeki öğrenciler, boykot listesinde yer alan bir firmanın aracını yuhalayarak protesto etti.

FARKINDALIK YARATIYOR

Bir medya kuruluşuna verdiği demeçte Kar, “O Marka dondurmaya verdiğimiz para Filistin’e bomba olarak gidiyor” diyerek toplumsal bir farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kar, Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri’nde ödül aldıktan sonra, “Ürünü vermeye geldiklerinde, tedbirli olmayan arkadaşlarımız o ürünleri satın alıyor. Bu nedenle çok üzüldüm ve tekrardan böyle bir şey yaşanmaması için gidip o aracı protesto etmeye karar verdim” açıklamasında bulundu.

BOYKOTUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Boykot edilecek ürünlerin alınmaması gerektiğini belirten Kar, “O ürünler her zaman İsrail’e gidiyor. İsrail o paralar ile güç topluyor. Bunun sonucunda tekrar o bağışlarla kendilerine silah ve bomba alabilirler. Bunlar, Filistin’e ölüm olarak geri dönebilir. Bu nedenle boykot ürünlerini satın almamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

ÖDÜL ANI VE AİLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alırken çok mutlu olduğunu belirten Kar, “Yaptığım boykotun hiç beklemediğim bir ödül olarak geri döneceğini düşünmemiştim. Çok sevindim ve mutluydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alırken çok heyecanlıydım” dedi. Kar’ın annesi Mehbup Kar ise, “Benim evim okula yakın bir yerde. Eşim Twitter’deki haberi gördüğünde hemen bana iletti. Okuldan gelen çığlık seslerini duydum. Bilinçli öğrencilerimizin olduğunu biliyordum. O aracın gelmesi bardağı taşıran son damla oldu” diyerek süreci anlattı.