Ömer Atiker’in Yönetim Listesi Belli

GENEL KURUL ÖNCESİ YENİ YÖNETİM KURULU AÇIKLANDI
Konyaspor’da ertelenen olağan genel kurul öncesi başkan adaylığını duyuran Ömer Atiker’in yönetim kurulu listesi belli oluyor. 13 Haziran Cuma günü gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Ömer Atiker’in belirlediği liste dikkat çekiyor.
YENİ YÖNETİM KADROSU BELLİ OLDU
Başkan adayı Ömer Atiker’in yönetim kurulu listesi şu şekilde oluşuyor: “Ahmet Ayan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Yapalı, Galip Sapçıoğlu, Gülveri Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muammed Şeker, Mustafa Damkacı, Okay Tıngır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Osman Erhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.” Bu gelişme, kulüp taraftarları arasında heyecan yaratıyor.