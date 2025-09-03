Ömer Ayhan, Felçli Köpeği Sahiplendi

Hayvansever Ömer Ayhan, otomobil çarpması sonucu felç kalan bir yavru sokak köpeğini tedavi ederek sahiplendi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde altı ay önce, kimliği belirlenemeyen bir otomobil, yavru köpeğe çarptı. Olay sırasında köpeğin acı içinde havladığını gören vatandaşlar, hemen yavru köpeği veterinere götürdü. Felç olduğu tespit edilen köpek, hayvansever Ömer Ayhan tarafından sahiplenildi ve ‘Nazlı’ ismi verildi. Ayhan, Nazlı’yı İstanbul ve Ankara’daki veterinerlere götürerek gerekli tedavileri sağladı. Uygulanan yüzme, manuel terapi, lazer terapi, elektroterapi ve egzersizler sayesinde Nazlı, ayağa kalkmaya başladı.

Nazlı’nın Tedavi Süreci

Ömer Ayhan, gönüllü olarak sokak hayvanlarına ve tedavilerine destek verdiğini ifade ederek, “Nazlı’ya çarpan sürücünün kimliği bilinmiyor. Nazlı’yı görenler, hemen veteriner kliniğine götürdü. ‘Artık yürüyemez’ dediklerinde sosyal medyadan bana ulaştılar. Sürekli kedi ve köpek getirdiğim bir veteriner var, Nazlı’yı da oraya getirdim. Burada altı aydır tedavi görüyor. Nazlı da diğer sokak hayvanları gibi yürüyerek, koşarak Kocaeli’ne geri dönecek. İnşallah ayağa kalkacak ve evimize gideceğiz” diye konuştu.

Fizik Tedavi Sürecinin Ayrıntıları

Veteriner teknikeri Yağmur Denli, Nazlı’nın fizik tedavisinin sürdüğünü belirtti. Denli, “Nazlı, hareket edemediği için yatak yarası ve kas kaybı yaşadı. Bu nedenle tedavi sürecimiz biraz uzadı. Kaslarda kısalmalar var ve normal eklem hareketlerini yapamıyordu. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bağışıklığı oldukça hassas olduğu için bağışıklığını güçlendirmek amacıyla medikal bir tedavi süreci geçiriyor. Ara ara destek tedavilere de devam ediyoruz. Önümüzde hala uzun bir süreç var. Kısa kalan bacağın birini açmayı başardık. Şimdi ufak ufak adımlar atmaya çalışıyoruz. Diğer bacağını da destekleyip duruş ve adım kısmına geçeceğiz. Ardından Nazlı’yı mezun edip evine göndereceğiz” ifadelerini kullandı.