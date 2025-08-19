Ömer Camii, Yolcuların Favori Durak Yeri

YOLCULARA SUNULAN SIRA DIŞI HİZMET

Erzurum’un Şenkaya ilçesindeki Hoş Mahallesi’nde, şehirlerarası yol kenarında yer alan Ömer Camii, yolculuk yapanların vazgeçilmez bir noktası haline geldi. İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde serin içecekler ve çeşitli hediyelik ürünlerle karşılaşıyor. Bu eşsiz hizmet, genç imam Erkan Ayyıldız’ın gayretleriyle gerçekleştiriliyor.

UZUN YOLCULUKLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Ömer Camii, Erzurum’dan Ardahan’a giden rotada bulunan önemli bir durak oldu. Camiye uğrayan yolcular, temizliği ve düzeniyle dikkat çeken mekanda serinletici içeceklerin yer aldığı buzdolabını, şekerlemeleri ve diğer ikramları görünce mutlu oluyor. Sunulan ikramlar arasında su, çikolata, lokum, maden suyu, meyve suyu ve dondurma gibi çeşitli yiyeceklerin yanı sıra, yolculukta ihtiyaç duyulabilecek çorap, gül suyu ve kolonya gibi ürünler de yer almakta.

MÜSLÜMANLARA HİZMETİN ÖNEMİ

Camiye gelen yolcular, bu anlamlı hizmetlerle manevi ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılama fırsatı buluyor. Camiye uğrayanlar, bu güzel düşünce karşısında duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Destek olma adına imkanları ölçüsünde camiye katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirtiyorlar.